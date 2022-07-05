Хабаровск, , 07:21 — REGNUM Главными целями специальной операции на Украине являются защита людей от геноцида киевских карателей, а также денацификация и демилитаризация, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в ходе выступления в Хабаровске на совещании по вопросам национальной безопасности РФ в Дальневосточном федеральном округе.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на оказание США и Западом военной помощи Украине, увеличивающиеся поставки летального оружия, указанные цели будут достигнуты», — добавил он.

Патрушев указал, что России пришлось начать спецоперацию из-за распространения нацизма на Украине, работы американских биолабораторий на украинской территории, а также планов Киева по созданию ядерного оружия. По его словам, это создавало угрозы не только для России, но и для всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что спецоперация на Украине продолжится после освобождения территории Луганской Народной Республики от украинских оккупантов. По его словам, российским войскам дадут немного времени отдохнуть и нарастить свои возможности.

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