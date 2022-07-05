Пхеньян, , 05:03 — REGNUM В КНДР за прошедшие сутки выявили чуть более 2500 пациентов с повышенной температурой тела, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на данные северокорейского государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

«В государственном масштабе число пациентов с повышенной температурой возросло на 2500 с лишним, выздоровели 3430 с лишним пациентов», — отмечает агентство.

Всего с начала пандемии в Северной Корее выявили 4 757 620 пациентов с лихорадкой. Уже смогли выздороветь 4 757 920 человек. Это составляет около 99,901% от всех заболевших. В настоящее время в северокорейских больницах лечатся 4620 пациентов. Сведений по числу умерших не приводится.