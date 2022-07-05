Токио, 5 июля, 2022, 03:38 — ИА Регнум. На юго-запад Японии 5 июня обрушился тайфун «Аэрэ», в связи с чем власти объявили о срочной эвакуации около трёх тысяч человек. Об этом сообщает телеканал NHK.

Ctvnews.ca Тайфун

По его данным, в ряде районов из-за вызванных ливнями подтоплений и угрозы оползней частично нарушен графика движения поездов. Ожидается, что в ближайшие сутки тайфун вызовет в регионе до 250 мм осадков и проследует на восток страны.

Скорость ветра в эпицентре тайфуна достигает 18 м/с, на порывах до 25 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, эвакуацию для 17 тысяч жителей города Нитинан объявили власти в префектуре Миядзаки на юго-западе Японии в связи с приближением тайфуна «Аэрэ».