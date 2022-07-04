Париж, , 22:55 — REGNUM Руководство парижского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» готово предложить 50 миллионов евро за 23-летнего центрфорварда «Сассуоло» и сборной Италии Джанлуку Скамакку. Об этом 4 июля сообщило издание Le Parisien.

Болельщики ПСЖ TaraO

По информации источника, в подписании Скамакки также заинтересовано мадридское «Атлетико».

В прошедшем сезоне Джанлука Скамакка принял участие в 36-ти турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился шестнадцатью забитыми мячами. Также нападающий получил семь желтых карточек.

Скамакка выступает за «Сассуоло» с 31 января 2017 года после перехода из ПСВ из Эйндховена за 500 тысяч евро. На данный момент трансферная стоимость итальянского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.