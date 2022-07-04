Салерно, Италия, , 22:16 — REGNUM 22-летний норвежский экс-нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм, не сыгравший ни в одном официальном матче за «быков», продолжит карьеру в Италии. Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, Ботхейм согласовал условия личного контракта с «Салернитаной».

ФК «Краснодар»

«Краснодар» подписал Эрика Ботхейма 3 января 2022 года, выкупив футболиста у норвежского клуба «Буде-Глимт» за 7,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость форварда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Лиги Конференций УЕФА 2021/22 Эрик Ботхейм принял участие в двенадцати матчах еврокубка, в которых отметился семью забитыми мячами, четырьмя результативными передачами и получил одну желтую карточку.