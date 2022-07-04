Таганрог, Ростовская область, 4 июля, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Пожар в жилом доме в Таганроге, вспыхнувший 4 июля, произошёл после падения беспилотника. Это подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

LoggaWiggler Пожар

«Правоохранительные органы проводят соответсвующие мероприятия. В частности, устанавливается тип летательного устройства и причины его падения. Но объективно установлено, что вооружения или боеприпасов на летательном аппарате не было. Принадлежность устройства устанавливается», — написал он в своём телеграм-канале.

ИА REGNUM сообщало, что площадь пожара составила 70 кв. метров. В результате происшествия никто не пострадал.