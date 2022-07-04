Москва, 4 июля, 2022, 20:54 — ИА Регнум. На площадке фонда Ruarts открылась выставка «Все в сад!». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе мероприятия 4 июля.

Пресс-служба фонда Ruarts Irving Penn. Bee on lips.1995. Courtesy Частная коллекция Марианны Сардаровой

«Все в сад!» исследует различные уровни значения и символизма цветов в искусстве. На выставке представлены фотографии, живопись, видео, скульптуры и инсталляции 60 российских современных художников из коллекции фонда Ruarts и частной коллекции Марианны Сардаровой. Среди авторов: Роберт Мэпплторп, Эрвин Олаф, Рууд ван Эмпел, Ирвин Пенн, Игорь Шелковский, Евгений Антуфьев, Андрей Бартенев и другие.

Добавим, что «Все в сад!» открылась ещё 17 июня 2022 года. Выставка продлится до 27 ноября.