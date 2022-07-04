Вашингтон, 4 июля, 2022, 20:45 — ИА Регнум. На прошедшем благотворительном марафоне Games Done Quick было собрано более трех миллионов долларов. Об этом организация сообщила на своей официальной странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Games Done Quick пожертвует заработные деньги организации, оказывающей помощь людям, пострадавшиv от военных конфликтов, голода и эпидемий — «Врачи без границ».

Games Done Quick занимается установлением рекордов по прохождению игр на скорость. На прошедшем марафоне игру Elden Ring прошли за 33 минуты.