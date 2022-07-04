Москва, 4 июля, 2022, 20:30 — ИА Регнум. Власти Великобритании расширили санкции против России, включив в чёрный список ещё шесть физических и одно юридическое лицо. Соответствующая информация размещена 4 июля на сайте правительства Соединённого Королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

В частности, под санкции попали шесть граждан, которые, согласно заявлению британских властей, причастны к распространению «дезинформации», в том числе посредством ресурсов NewsFront или SouthFront.

Кроме этого, в санкционный список якобы за распространение «пророссийской дезинформации» внесён базирующийся в Турции проект United World International.