Москва, , 19:16 — REGNUM 3 июля 2022 года скоропостижно на 76 году жизни ушла из жизни Башкирова Елена Ивановна, выдающийся ученый мирового уровня.

Траур Donland.ru

Елена Ивановна стояла у истоков создания школы социологии в России. Была первым ученым секретарем Института социологии Российской Академии наук СССР, заведующей сектором международных сравнительных исследований этой организации.

С 1992 года руководила собственной исследовательской компанией, в настоящее время известной как «Башкирова и Партнеры».

Елена Ивановна являлась членом международных профессиональных союзов ESOMAR, EAPC, IAPC, ISA, IPSA, WAPOR. Под её руководством было реализовано сотни крупнейших российских и международных исследовательских проектов, в том числе от Европейской Комиссии (Евробарометр), ЮНЕСКО (Мировые ценности) и др.

Елена Ивановна была высоким профессионалом, мудрым и ответственным руководителем, чрезвычайно щепетильно относящейся к качеству проводимых исследований, и воспитала в семье три поколения социологов.

Мы помним её заботу и внимание, искренний интерес к судьбам людей, её окружающих, её отзывчивость и молодость души.

Светлая и долгая память о Елене Ивановне в наших сердцах.

Прощание состоится в 06.07.22 в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе Литовский б-р, 7а стр. 8 с 10:45 — 12:00.