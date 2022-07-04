Кущевский р-н, , 18:24 — REGNUM Уголовное дело в отношении бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской и её заместителя Станислава Беседовского рассмотрит Кущевский районный суд (Краснодарский край). Информация о назначении судебного заседания размещена в картотеке суда.

Уголовное дело 63.мвд.рф

Бывшие чиновники обвиняют в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Заседание суда назначено на 10:00 мск 7 июля.

ИА REGNUM напоминает, что Быковская вместе с заместителем главы донского минздрава Станиславом Беседовским были задержаны в конце ноября 2019 года. Чиновников уличили в содействии компании «Центр 100 Ростов-на-Дону», которая победила в конкурсе на утилизацию медицинских отходов в регионе.