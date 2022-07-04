Брюссель, 4 июля, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines отменит порядка 700 рейсов в период летних каникул, что составляет около 6% всех запланированных рейсов, пытаясь снизить нагрузку на персонал и избежать забастовок, сообщает 4 июля Reuters.

(сс) Jon Tyson В ожидании своего рейса

«Сегодня мы решили выполнить требования профсоюзов в надежде, что это позволит исключить дальнейшие действия (этим летом), — сообщил представитель Brussels Airlines. — Для поиска долгосрочных решений мы организуем встречу с профсоюзами 23 августа».

Отметим, что отмена такого количества рейсов приведет к потере $10,66 млн.

Ранее профсоюз пилотов и бортпроводников Brussels Airlines провел трехдневную забастовку, пожаловавшись на слишком высокую нагрузку, а также обвинив компанию в том, что она заранее знала о сложившейся ситуации, но не смогла изменить ее.

Напомним, что этим летом по всей Европе прошлась волна забастовок работников аэропортов. Нехватка персонала вынуждает авиакомпании отменять тысячи рейсов, что приводит к многочасовым очередям.