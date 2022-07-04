Москва, 4 июля, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Москва внимательно следит за событиями в Узбекистане, где произошли беспорядки после объявления о конституционной реформе. Об этом говорится в распространённом 4 июля комментарии МИД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД России

«Внимательно следим за событиями в дружественной Республике Узбекистан, где проходит всенародное обсуждение изменений и дополнений в Конституцию страны в русле курса её руководства на совершенствование правовых основ развития государства», — указано в пресс-релизе.

В МИД отметили, что российская сторона выступает «за решение любых вопросов в рамках правового поля, а не через уличные беспорядки».

«Приветствуем предпринимаемые руководством Узбекистана меры и уверены, что они будут способствовать полной нормализации обстановки в этой части страны», — добавили в российском ведомстве.

Напомним, 1 и 2 июля в Нукусе, столице входящей в Узбекистан Республики Каракалпакии, произошли беспорядки после объявления о конституционной реформе. В ходе беспорядков пострадали около 250 человек, среди них есть серьёзно раненые, более 500 человек были задержаны.