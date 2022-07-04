Санкт-Петербург, , 17:10 — REGNUM В Петербурге с 4 июля 2022 года разрешен допуск посетителей в медицинские организации стационарного типа. Запрет на посетителей действовал с марта 2020 года, когда в России началось распространение новой коронавирусной инфекции.

Елизаветинская больница в Петербурге СПб ГБУЗ «Елизаветинская больница»

Постановление, приостанавливающее действие запрета на посещение петербургских больниц, подписала главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу Наталия Башкетова.

«При этом медицинским организациям необходимо обеспечить дополнительные профилактические мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», — отмечают в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге с диагнозом COVID-19 госпитализировали всего 25 человек. Количество пациентов, находящихся на лечении COVID-19 в городских стационарах, по данным на 4 июля, составляет 893 человека.

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