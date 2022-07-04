Москва, 4 июля, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Единственный способ обуздать инфляцию в Евросоюзе, помимо манипуляций с ключевой ставкой, — это снять эмбарго на поставки российских энергоносителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 июля заявил профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» ФФБ РАНХиГС Юрий Юденков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Думаю, что в июле–сентябре сильного роста инфляции в еврозоне не будет, поскольку она компенсируется сезонным удешевлением продукции сельского хозяйства. А вот в IV квартале инфляция точно вырастет до двузначных показателей, и в первую очередь за счёт энергоносителей, — сказал Юденков. — Подорожание топлива аукнется в ценах на товары, в которые заложена логистическая составляющая. Народ начнет экономить и сокращать потребление, цены будут расти. Если власти ЕС откажутся от соответствующих санкций, есть шанс, что они спасут экономику европейских стран от этих явлений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Аяз Алиев заявил, что «игра с процентными ставками» не очень поможет властям ЕС в борьбе с инфляцией.