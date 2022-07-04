Старый Оскол, Белгородская область, , 16:38 — REGNUM Виновной в получении взятки признана бывший начальник отдела дошкольного образования управления образования Старооскольского городского округа Белгородской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 4 июля официальный представитель УФСБ региона Оксана Ищенко.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что женщина получила от одного из коммерсантов более одного миллиона рублей. За эти деньги индивидуальный предприниматель вне очереди оформил детей в детский сад, а также получил «право» беспрепятственно заниматься коммерческой деятельностью в дошкольных учреждениях.

Суд назначил экс-чиновнице штраф в размере более 3,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу.