Пекин, , 18:31 — REGNUM С 2010 года Россия ведёт активную арктическую политику. Подтверждением тому является увеличение количества ледокольных судов, а также начало эксплуатации российской плавучей атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов», которая начала работу 22 мая 2020 года. Об этом сообщает китайское информационное агентство NetEase.

Арктика Иван Шилов © ИА REGNUM

Таяние арктических льдов значительно снизило сложность транспортировки грузов по Северному морскому пути. Летом российским танкерам, отправляемым в Китай, не нужно проходить через Суэцкий канал, достаточно пройти Берингов пролив и достигнуть пункта назначения. Путь из Восточной Азии в Западную Европу по старому маршруту занимает около 21 тыс. километров. Использование Северного морского пути сокращает маршрут до 12 800 километров, что уменьшает время следования на 10−15 дней.

«Поэтому в то время, когда стратегическое положение Арктического региона становится все более заметным, Россия, естественно, должна воспользоваться возможностью добиться будущего доминирования в Арктике раньше Соединенных Штатов», — сказано в сообщении.

Ожидается, что к 2035 году ледокольный флот России составит 13 тяжелых судов, из который девять будут атомными. В мае 2022 года в Санкт-Петербурге был успешно спущен на воду третий российский атомный ледокол «Урал» с водоизмещением 30 тыс. тонн, который может легко пробивать лёд толщиной 3 метра.

По сравнению с российским, ледокольный флот США гораздо более «мелкий». На сегодняшний день Соединенные Штаты обладают шестью ледоколами. Связано это с тем, что США долгое время не придавали большого значения Арктике. По плану к ним должны присоединиться ещё три тяжелых и три средних судна.

Недостаточная численность американского ледокольного флота затрудняет поисковые, спасательные и изыскательские работы береговой охраны. По сей день у Соединенных Штатов нет своего морского маршрута в Арктике. Поэтому ледокольные флоты США и России сравниваются друг с другом, и о неравенстве в силе, естественно, легко судить.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за последнее десятилетие американские военные удвоили свой военный потенциал на Крайнем Севере, модернизировав противовоздушную и противоракетную оборону, а также обновив базовую структуру своих сухопутных сил, вложив миллиарды долларов.

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