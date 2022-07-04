Чикаго, США, , 16:25 — REGNUM В американском штате Чикаго за прошедшие выходные дни 35 человек пострадали в результате стрельбы, пятеро из них погибли от полученных ранений, сообщает 4 июля Fox News.

Стрельба в супермаркете США Скриншот страницы ntv.ru

Случаи стрельбы произошли на фоне конференции мэра Чикаго Лори Лайтфут, которая выразила признательность сотрудникам полиции города.

«Мы должны помнить, что каждый день, в каждое дежурство, наши храбрые мужчины и женщины из департамента полиции Чикаго буквально рискуют жизнью ради нашей безопасности», — сказала мэр Лайтфут и посоветовала местным жителям «сказать спасибо» полицейским.

Отмечается, что среди жертв были как молодые люди, например, мужчина 24 лет, так и пожилая дама 90 лет. При этом жертвы преступлений были лично не знакомы с преступниками и попали под пули совершенно случайно.

Напомним, на фоне участившихся инцидентов с массовой стрельбой в США губернаторы и сенаторы от Демократической партии обратились к Конгрессу и законодательным органам штатов с призывом ввести ограничения на огнестрельное оружие. В свою очередь, республиканцы в основном настаивают на усилении мер по охране психического здоровья населения и защите школ, например, увеличении количества охранников.

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