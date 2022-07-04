Москва, , 16:10 — REGNUM Центробанк и Минфин должны перейти к прогрессивным действиям для форсирования импортозамещения, отметил председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев («Единая Россия»).

Владимир Гутенев

Гутенев напомнил, что правительство подписало постановление о докапитализации региональных фондов развития промышленности за счет федеральных средств.

По его словам, профильный комитет много раз ходатайствовал о докапитализации федерального и регионального фондов развития промышленности, учитывая доказанную эффективность такой меры поддержки.

«Для форсирования импортозамещения к прогрессивным действиям должны перейти Центробанк и Минфин: снизить ключевую ставку до 6,5−7%, установить льготную ставку кредитования спецпроектов импортозамещения на уровне не более 5%», — отметил депутат в своем телеграм-канале.