Тбилиси, 4 июля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД) не нашла достаточно ресурсов, чтобы осуществить сценарий «цветной революции» в стране. Об этом 4 июля заявил председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Gd.ge Ираклий Кобахидзе

Он прокомментировал протестную акцию, которая началась в Тбилиси накануне и закончилась сегодня утром. Её участники требовали отставки правительства.

«Вчерашние события в конечном итоге показали, что (оппозиционное) «Национальное движение» и их сателлиты не имеют никакого ресурса осуществить в стране переворот и революцию», — сказал Кобахидзе.

По его мнению, большинство в стране увидело, что ЕНД добивается не продвижения евроинтеграции республики, а своих партийных интересов. Ранее Кобахидзе также заявлял, что «националы» попытаются использовать отказ Брюсселя дать Грузии статус кандидата на вхождение в ЕС для дестабилизации обстановки в стране и захвата власти, чтобы потом начать войну с Россией.

Напомним, 1 июля Кобахидзе обнародовал план по выполнению 12 условий Брюсселя для предоставления Грузии кандидатства. По всем реформам, которые требуют в ЕС, будут созданы комиссии при парламенте, в которые включат представителей «Мечты», оппозиционных партий и НПО. В большинстве оппозиционных партий заявили, что отказываются сотрудничать с властями и будут добиваться создания «правительства национального согласия».