Тбилиси, 4 июля, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Оппозиционные силы Грузии не имеют ресурсов, чтобы спровоцировать государственный переворот в стране, и не будут иметь таковых и через полгода. Об этом говорится в совместном заявлении независимых депутатов Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе, обнародованном 4 июля на сайте парламента республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

Они заявили, что оппозиционные партии будут вести себя деструктивно, и их не успокоят никакие действия властей по продвижению страны к евроинтеграции. При этом депутаты считают, что шансов на «цветную революцию» нет.

«У радикальной оппозиции нет ресурсов для революции ни сейчас, их не будет и в декабре. Эти люди не смогут взбаламутить страну и втянуть её в войну», — говорится в заявлении.

Субари, Кавелашвили и Хундадзе выразили надежду, что их заявления также помешают сторонникам госпереворота найти поддержку в обществе.

Напомним, Субари, Кавелашвили и Хундадзе 28 июня вышли из правящей партии «Грузинская мечта», после чего сделали ряд совместных заявлений, в которых обвинили оппозицию в планах совершить переворот, опираясь на поддержку Брюсселя. Якобы отказ дать Грузии статус кандидата в ЕС должен был дестабилизировать ситуацию в стране и втянуть её в войну с Россией.