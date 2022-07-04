Минск, 4 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Белорусскую журналисткуЕкатерину Андрееву 4 июля начнут судить по новому уголовному делу — ей грозит до 15 лет колонии за измену государству. Об этом сообщил на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еë муж, журналистИгорь Ильяш.

Иван Шилов ИА REGNUM Белоруссия

Суд будет проходить в Гомельском областном суде в закрытом режиме. При этом ожидается, что оглашение резолютивной части приговора будет открытым.

«Как долго может продлиться судебный процесс, предсказать сейчас невозможно. Делать прогнозы насчëт его исхода — занятие и вовсе бессмысленное. Только одно я знаю точно: что бы сейчас ни произошло, мы все равно рано или поздно победим, будем вместе и будем счастливы», — написал Игорь Ильяш.

Как сообщалоИА REGNUM, в феврале прошлого года журналистку телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву приговорили к двум годам колонии по 342-й статье УК Белоруссии (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).