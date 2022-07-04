Москва, 4 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. После завершения моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов парламентарии планируют предложить ряд изменений в действующее законодательство. Как передает корреспондентИА REGNUM4 июля об этом заявил глава Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениямСергей Гаврилов (КПРФ) на пресс-конференции в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Гаврилов

С 1 апреля в России на полгода заработал мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. Мораторий коснется как организаций, так и граждан, включая индивидуальных предпринимателей.

По словам Гаврилова, решение о введении моратория на банкротство было принято, чтобы сохранить финансовую стабильность предприятий, физических лиц и предпринимателей.

«Мы надеемся, что после завершения моратория мы предложим свои решения, в том числе с точки зрения разблокирования исполнительного производства, и возвратимся к работе над законодательством о банкротстве, которое ставит во главе угла приоритет финансового оздоровления», — пояснил депутат.

По его словам, принимаемые в условиях санкций меры, такие как возможность конверсировать долг в акции, привлечение более широкого круга к финансовому оздоровлению предприятий, смогут пригодиться в будущем.

«С точки зрения стратегических предприятий мы сделали все, чтобы сделать их деятельность прозрачной для государства, достаточно обеспечить безопасность — это и закрытие информации, упрощение процедуры управления, вопросы, связанные с формированием государственных холдингов, контроль за оборотом акций в компаниях с государственным участием. Мы предложили механизм инвестиций Фонда национального благосостояния Центрального банка в целевые облигации банков с государственным участием, потому что мы считаем, что оборонно-промышленные предприятия обладают уникальным механизмом обеспечения прозрачности, целевого использования и возвратности этих средств», — пояснил Гаврилов.