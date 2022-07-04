Таганрог, Ростовская область, 4 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Ростовской области к месту пожара в многоквартирном жилом доме, который произошёл днём 4 июля в Таганроге, отправились следователи. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СК России.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома, расположенного улице Победы. В результате пожара погиб 58-летний мужчина. По данному факту организована процессуальная проверка.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде интернет-изданий сообщается о том, что пожар случился после хлопка.