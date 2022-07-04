Каир, 4 июля, 2022, 14:50 — ИА Регнум. Вооружённые силы Египта начали масштабную антитеррористическую операцию на Синайском полуострове. Об этом сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свои источники.

Afrc.af.mil Самолёт ВВС Египта

По их данным, в ночь с 3 на 4 июля самолёты ВВС Египта нанесли серию ударов в районе городов Рафах и Шейх-Зувейд на севере Синая.

Отмечается, что удары были нанесены по деревням, которые находятся под контролем группировки «Вилайет Синай Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Действия ВВС страны должны поддержать подразделения армии Египта, которые проводят антитеррористическую операцию «на земле».

По данным журналистов, удары были нанесены после того, как боевики совершили серию нападений на подразделения египетской армии и правительственного ополчения, в результате которых погибли несколько высокопоставленных офицеров.