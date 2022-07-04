Луганск, , 14:40 — REGNUM Операция по освобождению города Лисичанска от киевских боевиков была молниеносной. Об этом 4 июля заявил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник в эфире телеканала «Россия-1».

Леонид Пасечник Sovminlnr.ru

«Что касается взятия Лисичанска, это было очень быстро, практически молниеносно», — сказал он.

Также глава ЛНР отметил, что, по его данным, украинские нацисты бежали из города, бросив свою военную технику и рубежи обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Пасечник заявил, что власти ЛНР планируют оценить масштабы ущерба городу Лисичанск, который был нанесён по вине Украины.