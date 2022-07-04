Луганск, 4 июля, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Под видом мирных жителей и беженцев попадают на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) украинские диверсионно-террористические группы и их сложно выявить. Об этом 4 июля заявил глава ЛНР Леонид Пасечник в эфире телеканала «Росиия-24».

Mvdlnr.ru Леонид Пасечник

«По поводу того, что не исключена работа диверсионно-террористических групп на нашей территории, здесь, конечно же, это более сложная задача, потому что террористы на территорию заходят под видом гражданских, под видом беженцев и так далее», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция спецоперации Вооружённых сил (ВС) России по денацификации Украины проходит согласно плану и её продвижение ведётся в соответствии с имеющимися планами и корректировкам.