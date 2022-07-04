Рим, 4 июля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Эпидемия коронавируса в Италии не закончилась, об этом свидетельствует статистики последних недель, заявил 4 июля министр здравоохранения Роберто Сперанца.

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Так он прокомментировал высказывания собственного заместителя Андреа Косты, который сказал, что «коронавирус в Италии переходит в эндемическую стадию» и страна должна учиться жить с ним.

По данным на 3 июля, в настоящее время в Италии 1 000 009 зараженных коронавирусом. За все время эпидемии в стране было выявлено почти 19 миллионов случаев заражения, 168 тысяч носителей вируса скончались, привиты двумя или более дозами вакцины чуть менее 50 миллионов человек (население Италии — 59 миллионов).