Калининград, 4 июля, 2022, 13:53 — ИА Регнум. Российские власти сами распустили современные прибалтийские элиты и позволили Западу слишком далеко влезть в важный для нас регион, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 4 июля, комментируя высказывания губернатора Калининградской области Антона Алиханова.

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Как сообщалось ранее, Алиханов в интервью «Ведомостям» заявил, что власти региона подготовили и передали в правительство и администрацию президента варианты возможных ответных мер на запрет сухопутного транзита ряда грузов через Литву. При этом в Калининграде ожидают, что Евросоюз исключит транзит в область из запретов, добавил губернатор.

«Удушать прибалтов экономически надо было давно. Мы приступили к этой работе со значительным опозданием, в то время как в данном случае стоило действовать упредительно по принципу отца, который наказывает сына, отправляя за водой («когда разобьёт кувшин, поздно наказывать будет»).

Так вот, «кувшин» добрососедства с нашей страной Вильнюс, Рига и Таллин давно разбили. Разбили в том числе и потому, что серьёзной политической работы с прибалтийскими элитами и особенно близкими нам политическими силами в Литве, Латвии и Эстонии не велось. У нас у самих не было наверху достаточного количества тех, кто понимал важность такой работы и был способен её вести. Особенно плохо то, что мы не пестовали в этих странах своих доброхотов, отдав Прибалтику на откуп натовцам и еэсовцам. Теперь будем многое «отматывать назад», начинать эту работу с тех позиций, на которых мы стояли по итогам политики, проводившейся Е. М. Примаковым в его бытность министром иностранных дел, а потом главой правительства в конце 1990-х годов.

За попытку прервать сообщение российского региона с основной частью нашей страны наказание для Вильнюса должно быть неотвратимым. Если Еврокомиссия исправит нынешнюю ситуацию, оно может быть не очень сильным, но оно обязательно должно быть, чтобы другим неповадно было даже пытаться делать что-то подобное. Вопрос Калининграда, конечно, — это вопрос не регионального, а общегосударственного значения.

К сожалению, повторю это ещё раз, мы сами распустили современные прибалтийские элиты, позволили Западу слишком далеко влезть в важный для нас регион. Откладывать восстановление полноценного доминирования России в Прибалтике больше нельзя —‑ и с народнохозяйственной, и с военной, и с политической точек зрения», — отметил Михаил Демурин.