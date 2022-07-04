Москва, , 13:41 — REGNUM Спецоперация на Украине после освобождения территории ЛНР от украинских оккупантов будет продолжена. Об этом в ходе встречи с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу заявил президент РФ Владимир Путин.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Шойгу Kremlin.ru

«Группировки «Восток» и «Запад» должны выполнять свои задачи по прежнему плану», — сказал Путин.

При этом, по его словам, подразделения, участвовавшие в освобождении ЛНР, должны «отдохнуть и нарастить возможности».

Российский лидер также предложил наградить всех отличившихся участников спецоперации.