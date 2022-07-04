Феодосия, Крым, , 13:30 — REGNUM Бывший начальник отдела территориального развития Коктебельской поселковой администрации Феодосии признан виновным в мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым. 4 июля.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как установлено в суде, в 2018–2019 году подсудимый, который на тот момент являлся начальником отдела территориального развития Коктебельской поселковой администрации города Феодосии, пообещал двум местным предпринимателям положительно решить в их интересах вопрос о предоставлении права на размещение в поселке Коктебель нестационарных торговых объектов. За это он получил 325 тысяч рублей. Однако фактически повлиять на предоставление прав по размещению торговых объектов он не мог, намерений таких также не имел.

Феодосийский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя и смягчающих наказание обстоятельств признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемых преступлений. Экс-чиновнику назначено наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года. Приговор в законную силу не вступил.