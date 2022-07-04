Алжир, , 13:26 — REGNUM Президент алжирской углеводородной компании Sonatrach Туфик Хаккар заявил, что предприятие в скором времени объявит о пересмотре цен на газ по договорам, в которых Испания является одним из основных клиентов. Об этом пишет агентство EFE.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Хаккар отметил, что «пересмотр цен на экспортируемый Алжиром газ осуществляется совместно со всеми его партнерами в связи с повышением мировых цен».

Ранее между Алжиром и Испанией возник внешнеполитический кризис в связи с изменением позиции Мадрида по Западной Сахаре.