Алжир, 4 июля, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Президент алжирской углеводородной компании Sonatrach Туфик Хаккар заявил, что предприятие в скором времени объявит о пересмотре цен на газ по договорам, в которых Испания является одним из основных клиентов. Об этом пишет агентство EFE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Хаккар отметил, что «пересмотр цен на экспортируемый Алжиром газ осуществляется совместно со всеми его партнерами в связи с повышением мировых цен».

Ранее между Алжиром и Испанией возник внешнеполитический кризис в связи с изменением позиции Мадрида по Западной Сахаре.