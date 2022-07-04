Екатеринбург, 4 июля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. Реализация проекта с объёмом инвестиций 1,5 млрд рублей, предполагающего строительство машиностроительного завода в Таганроге (Ростовская область), завершится до конца 2024 года. Соглашение между донским правительством и генеральным директором комбайнового завода «Ростсельмаш» Валерием Мальцевым подписано на полях международной промышленной выставки «Иннопром-2022» сегодня, 4 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Ростсельмаш». Зерноуборочный комбайн RSM16.1

Первый камень в строительство завода по производству сельскохозяйственной и коммунальной техники был заложен в мае 2022 года. Правительство Ростовской области взяло на себя обязательства по сопровождению проекта.

«Новое предприятие обеспечит сельхозтоваропроизводителей современной высококачественной техникой отечественного производства, тем самым заменив на рынке иностранных конкурентов. Не так давно мы об этом говорили, посещая площадку нового производства. Сейчас идет активная фаза его реализации. Техника, которую будут здесь производить, востребована аграриями всей страны», — отметил губернатор Василий Голубев.

«Ростсельмаш» гарантирует, что завершит реализацию проекта в четвертом квартале 2024 года. На первом этапе будет создано 500 рабочих мест. При выходе на полную мощность трудоустроиться смогут 1,5 тыс. специалистов.

«Уверен, что синергия наших усилий позволит добиться желаемого результата — запустить производство в Таганроге в 2024 году. Мероприятия, связанные с реконструкцией, уже ведутся. После того как производство заработает, будем выпускать в Таганроге прицепную и навесную технику. Также планируем выпускать самоходные опрыскиватели, другую агро- и коммунальную технику», — сказал Мальцев.