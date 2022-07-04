Москва, 4 июля 2022, 13:21 — REGNUM Москва в ситуации с ответными мерами для Литвы после запрета транзита товаров через Калининград надеется на лучшее, но обдумывает различные сценарии, заявил 4 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал в правительство и администрацию президента России проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы.
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