Москва, 4 июля, 2022, 13:04 — ИА Регнум. На протяжении нынешней недели президент России Владимир Путин проведёт встречу с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», а также примет участие в режиме видеоконференции в церемонии поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах и проведёт совещание с членами правительства РФ. Об этом 4 июля рассказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил Песков, в первую половину текущей недели главу Российского государства ожидает «обычная рутинная внутренняя работа», которую он будет продолжать и в течение второй половины семидневки.

«Он встретится с победителями конкурса управленцев «Лидеры России», другие мероприятия. 8 июля у нас в связи с днем рыбака, который будет 10 числа, в воскресенье, будет церемония поднятия российских флагов на рыболовецких траулерах в Питере, в режиме видеоконференции, а также 8-го мы ожидаем, что президент проведет совещание с членами правительства, сейчас это совещание готовится», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о введении ограничений на цену на российскую нефть являются отдельно взятым заявлением, без каких-либо принятых решений по этому вопросу.