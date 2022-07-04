Осло, 4 июля, 2022, 13:00 — ИА Регнум. Цены на газ в Европе выросли, поскольку запланированные забастовки в Норвегии создают еще большую напряженность на рынке, который и без того страдает из-за сокращения поставок из России, сообщает 4 июля Bloomberg.

Bilfinger SE Газопровод

Фьючерсы выросли на 4,9%, и их рост продолжается уже четвертую неделю. Из-за возможной забастовки работников газовой отрасли в Норвегии под угрозой оказалось около 13% ежедневного экспорта газа.

Норвежский газ приобретает всё большую важность для Европы после сокращения поставок от ее крупнейшего поставщика — России. Последствия этого события наносят ущерб разным отраслям европейской экономики, которые не могут просто переложить возросшие топливные расходы на конечных потребителей.

В Амстердаме месячные нидерландские фьючерсы на газ, являющиеся европейским эталоном, стоили 155 евро за мегаватт-час — это самый высокий суточный уровень с 10 марта 2022 года. Британский эквивалент подскочил на 10%.

Крупнейшие отрасли промышленности Германии могут оказаться под угрозой краха из-за сокращения поставок газа, предупредила глава Федерации профсоюзов Германии Ясмин Фахими перед началом переговоров с канцлером Олафом Шольцем в понедельник 4 июля. Энергетический кризис уже вызвал рекордный рост инфляции и может привести к общественным беспорядкам и забастовкам.