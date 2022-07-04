Москва, 4 июля, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о введении ограничений на цену на российскую нефть являются отдельно взятым заявлением, без каких-либо принятых решений по этому вопросу. Об этом 4 июля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Как отметил представитель Кремля, такие слова главы правительства Японии ещё не значит, что такое решение будут согласованы другими странами.

«Давайте дождемся всё-таки, всё-таки какого-то общего понимания ситуации. Пока это только отдельно взятое заявление без каких-либо принятых решений», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция спецоперации Вооружённых сил России по денацификации Украины проходит согласно плану и её продвижение ведётся в соответствии с имеющимися планами и корректировкам.