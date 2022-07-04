Москва, 4 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Украинское командование потеряло управление отступающими бригадами ВСУ, сообщил 4 июля официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Mil.ru Игорь Конашенков

Он заявил, что в результате успешного наступления российской армии на территории Луганской Народной Республики командование ВСУ в Киеве потеряло управление отступающими подразделениями 10-й горно-штурмовой, 72-й и 115-й механизированных бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны.

Также Конашенков рассказал о значительных потерях, которые несут украинские войска по всем направлениям. Так, в результате удара ВКС России в Харькове в пунктах временной дислокации уничтожено порядка 200 украинских военнослужащих.