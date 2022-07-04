Венеция, Италия, 4 июля, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Глава Венеции Луиджи Бруньяро занял первое место в рейтинге «самых любимых мэров», его поддерживают 65% жителей, таковы данные исследования Il Sole 24 Ore, опубликованного 4 июля.

Венеция

Еще в двух городах страны уровень поддержки мэров выше 60% — в Бари и Асколи Пичено.

Первое место в списке самых популярных губернаторов сохранил Лука Дзайа (Венето — Венеция) — его поддерживают 70% жителей региона. Также среди лидеров — главы Фриули Венеции Джулии (Триест) и Эмилии-Романьи (Болонья) — 68% и 65% соответственно.