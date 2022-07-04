Екатеринбург, , 12:07 — REGNUM В Ростовской области создадут завод, который будет производить системы диагностики онкологических заболеваний. Реализацией инвестиционного проекта займётся компания «Диалайн». Соответствующее соглашение подписано на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» сегодня, 4 июля. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

Устройство, повышающее эффективность диагностики и лечения злокачественных опухолей Technologiya.ru

«Это необходимое оборудование для всех больниц лечебного профиля «онкология» с возможностью использования радиологии. Это позволяет хирургу во время операции видеть не только саму опухоль и локализацию, но и видеть метастазы», — отметил руководитель компании Николай Матегорин.

В строительство предприятия, сотрудники которого будут производить медицинское оборудование, ранее приобретаемое за рубежом, будет вложено около 1,8 млрд рублей. В год завод будет выпускать до 100 единиц систем диагностики онкологии для радиоуправляемой хирургии в режиме реального времени.