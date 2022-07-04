Москва, 4 июля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В период с 7 по 10 июля в Москве пройдет городская акция «День без турникетов». Об этом 4 июля сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Фотоконкурс «Планета Москва» Выбор «Вечерней Москвы». «Полёт к знаниям» — Работа Алексея Леонадзе

Мероприятие будет приурочено к Российской креативной неделе, которая запланирована на эти же даты. Во время экскурсии жители и гости города смогут познакомиться с разными творческими профессиями и принять участие в мастер-классах. Чтобы присоединиться к мероприятиям, необходимо заранее на них зарегистрироваться.

«Во время познавательной акции москвичи увидят, как работают столичные креативные пространства. Принять гостей готовы около 30 площадок — киностудии, продюсерские центры, мастерские по производству одежды, театры и галереи. Посетителям не только расскажут о повседневных задачах предприятий и творческих объединений, но и предложат попробовать себя в новом деле, например шитье», — сказала Сергунина.