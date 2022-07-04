Москва, 4 июля, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о дополнительной защите персональных данных, передает корреспондент ИА REGNUM 4 июля.

geralt Персональные данные

Законопроектом совершенствуется порядок трансграничной передачи персональных данных. Так, принятым в первом чтении законопроектом определяется обязанность операторов информировать Роскомнадзор о намерении трансграничной передачи персональных данных.

Эта норма вызвала общественный резонанс. Поправками определяется, что правительство РФсможет определять категории операторов связи, на которых не будет распространяться мораторий на трансграничную передачу персональных данных. Правительство определит порядок подготовки решения о запрете на трансграничную передачу как на основании уведомлений, так и по представлениямФСБ, Минобороны, МИД и уполномоченных президентом илиправительством ведомств.

Также уведомления не потребуются в случае угроз жизни и здоровью.

Кроме того, закон не будет иметь обратной силы, то есть операторы, которые уже направляли персональные данные за границу, продолжат это делать при уведомлении Роскомнадзора, рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

«Не надо уведомлять Роскомнадзор о каждом новом факте взаимодействия со страной. Достаточно уведомить о первом факте. Все отношения, которые существует у операторов, они продолжают свою работу, достаточно проинформировать», — отметил Хинштейн.

Поправки также учитывают опасения крупных торговых площадок, которые заявляли об усложнении работы с иностранными поставщиками, прежде всего, речь шла о Китае.

Сейчас Китай входит в перечень стран с неадекватной защитой персональных данных. Хинштейн сообщил, что в скором времени ситуация изменится.

«Китай войдет в перечень стран с адекватным уровнем защиты данных. Если оператор ранее работал с этой страной, он уведомляет», — сказал парламентарий.

Также поправки существенно уменьшают состав сведений в уведомлении о намерении передать данные.

Законопроектом также устанавливается обязанность операторов незамедлительно информировать об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных уполномоченные органы власти, а также обязанность обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

Также устанавливается прямой запрет операторам на неоказание услуг гражданам в случае их отказа предоставить свои персональные данные (в том числе биометрические), если такое предоставление не является обязательным.

Вводятся ограничение на обработку биометрических персональных данных несовершеннолетних и обязанность операторов информировать уполномоченные органы власти о намерении трансграничной передачи персональных данных. В исключительных случаях при наличии угроз для обороны, безопасности и основ конституционного строя такая передача может быть ограничена по решению уполномоченного органа власти.

Также вводится экстерриториальность применения российского законодательства о персональных данных.

Одновременно меняются нормы законодательства о государственной регистрации недвижимости. Поправки банки получают возможность запрашивать выписку ЕГРН при выдаче ипотеки.

Для физлиц данные могут быть предоставлены через нотариуса. Лимитируется плата за услугу, ее максимальный размер составит 450 рублей.