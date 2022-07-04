Якутск, , 11:21 — REGNUM Для помощи травмированным при падении конструкций на стадионе села Борогонцы в Якутии привлекли десять врачей и четыре машины скорой помощи. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести, сообщил 4 июля телеграм-канал оперативного штаба республики.

Последствия урагана в Калининграде © ИА REGNUM

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Возраст несовершеннолетних, которые получили травмы, составляет 14 и 17 лет. В центральную районную больницу командировали специалистов. Помощь людям оказывают два хирурга, два анестезиолога и врач-травматолог. На стадионе работают фельдшеры, травматолог, хирург и реаниматолог. Работу врачей лично контролирует заместитель министра здравоохранения региона Любовь Бурнашева.

«Все пострадавшие обеспечены всем необходимым, в настоящее время идет диагностический процесс, противошоковые мероприятия. Состояние всех пострадавших оценивается как средней степени тяжести. Все находятся в сознании. Тяжелораненых и погибших нет», — отметили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Борогонцах готовились к проведению Спортивных игр народов Якутии. Из-за ураганного ветра там обрушились конструкции и декорации. По данным прокуратуры региона пострадали 14 человек, в том числе строе детей.