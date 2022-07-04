Якутск, 4 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. В селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии прокуратура проводит проверку обстоятельств причинения вреда здоровью людей из-за ураганного ветра. Якутяне пострадали при падении конструкций на стадионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе надзорного ведомства.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Последствия шторма

Читайте также: В Якутии ураган снёс объекты для спортивных игр, пострадали 18 человек

ЧП произошло на стадионе «Майа5атта Бэрт Хара». По информации прокуратуры, были травмированы 14 человек, глава Якутии Айсен Николаев написал о 18-ти. В Борогонцы выехал прокурор Усть-Алданского района республики.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью граждан, обеспечению качества и безопасности выполненных работ по оборудованию стадиона, в том числе при установке конструкций и другим вопросам», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, на стадионе, где должны были проводится Спортивные игры народов Якутии, штормовой ветер разрушил часть конструкций и декораций. Пострадали не только взрослые, но и трое детей.