Москва, 4 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. Российская студия-разработчик игр Cyberia Limited отключила сайт после анонса экшен-RPG о Смутном времени под названием «Смута». Об этом сообщили порталы GoHa. Ru и iXBT.com.

Сайт закрыт

Пользователи заметили, что к сайту Cyberia Limited и группе компании во «ВКонтакте» ограничен доступ. С чем это связано — неизвестно. Студия пока никак не комментировала ситуацию.

Ранее Cyberia Limited анонсировала игру «Смута», которую назвали «российским Ведьмаком». Компания выиграла грант на 260 млн рублей от АНО «Институт развития интернета» на разработку своего экшен-RPG.