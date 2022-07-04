Брянск, 4 июля, 2022, 10:54 — ИА Регнум. Производство стрелочных электроприводов собственной разработки начал «Термотрон-Завод» из Брянска. Об этом 30 июня сообщил журнал «Эксперт».

Булатова Екатерина ИА REGNUM Трамваи

Уточняется, что новый стрелочный электропривод является полностью отечественным продуктом с уровнем локализации 100%, который планируется выпускать в количестве 200 изделий в год.

При этом такие стрелочные электроприводы нужны для того, чтобы переводить стрелки трамвайных рельсовых путей в автоматическом режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Крымском районе Краснодарского края намереваются начать производство батареек для импортозамещения.