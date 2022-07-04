Москва, , 10:38 — REGNUM С 15 июля Россия снимет все ограничения на пересечение границы, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Об этом 4 июля сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято на очередном заседании штаба, которое провела вице-премьер Татьяна Голикова. С 15 июля будут отменены эпидемически обусловленные ограничения на пересечение госграницы, «установленных распоряжениями Правительства от 16 марта 2020 г. № 635-р и от 27 марта 2020 г. № 763-р».

Уточняется, что соответствующий документ будет опубликован дополнительно.