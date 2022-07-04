Москва, 4 июля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. Граждане Белоруссии, на самолётах прибывающие в Россию, более не обязаны сдавать тесты на COVID-19. Об этом сообщили 4 июля в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

KRISTIAN SAGIA Самолет авиакомпании «Белавиа»

Об изменениях вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила на очередном заседании оперативного штаба. Она отметила, что оперштаб решил отменить требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию.

При этом для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в России отменили все ограничения, связанные с COVID, по причине устойчивого снижения интенсивности эпидемического процесса.

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