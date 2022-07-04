Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Екатеринбург и Челябинск могут быть связаны пригородными поездами. Об этом сообщает свердловский департамент информполитики.

Электричка Дарья Антонова © ИА REGNUM

4 июля губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Алексей Текслер подписали соответствующее соглашение о развитии сотрудничества в сфере транспорта. Церемония состоялась на выставке «Иннопром». В рамках документа стороны собираются приступить к созданию совместных планов в сфере обслуживания жителей обоих регионов пригородным железнодорожным транспортом.

В частности, прорабатывается возможность организации сообщения между областными центрами на базе пригородных поездов. Как сообщало рЕ, ранее между Екатеринбургом и Челябинском планировалось построить и запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль. Однако в 2020 году проект был заморожен.